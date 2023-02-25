Французская журналистка считает, что украинские мосты не выдержат западные танки

Французская журналистка заявила, что западные танки на Украине увязнут в грязи и провалятся на не рассчитанных на такую нагрузку мостах. Фото: REUTERS

Западные танки Abrams и Leopard не приспособлены к украинской местности. Они попросту утонут в грязи или проломят не приспособленные к таким нагрузкам мосты. Такое мнение высказала французская журналистка Кристель Неан.

«С их доставкой будут проблемы, поскольку многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн», - сказала Неан в интервью Sputnik.

Ранее сообщалось, что власти Польши намерены отправить на Украину первую партию танков Leopard 2 в пятницу, 24 февраля,

Также сообщалось, что Канада на самолете отправила Украине танк Leopard 2. Позже премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада направит на Украину дополнительно четыре танка Leopard.

Напомним, западные СМИ сообщили, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.

Тем временем более 25 000 протестующих в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву.