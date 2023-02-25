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НовостиПолитика25 февраля 2023 17:50

Французская журналистка считает, что украинские мосты не выдержат западные танки

Большинство мостов на Украине рассчитаны на нагрузку менее 50 тонн
Мария ПАВЛОВА
Французская журналистка заявила, что западные танки на Украине увязнут в грязи и провалятся на не рассчитанных на такую нагрузку мостах.

Французская журналистка заявила, что западные танки на Украине увязнут в грязи и провалятся на не рассчитанных на такую нагрузку мостах.

Фото: REUTERS

Западные танки Abrams и Leopard не приспособлены к украинской местности. Они попросту утонут в грязи или проломят не приспособленные к таким нагрузкам мосты. Такое мнение высказала французская журналистка Кристель Неан.

«С их доставкой будут проблемы, поскольку многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн», - сказала Неан в интервью Sputnik.

Ранее сообщалось, что власти Польши намерены отправить на Украину первую партию танков Leopard 2 в пятницу, 24 февраля,

Также сообщалось, что Канада на самолете отправила Украине танк Leopard 2. Позже премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада направит на Украину дополнительно четыре танка Leopard.

Напомним, западные СМИ сообщили, что Берлин намерен передать Киеву не только танки Leopard 2, но и более старые Leopard 1, но ФРГ испытывает сложности с поиском снарядов для данной техники.

Тем временем более 25 000 протестующих в Берлине потребовали прекратить поставки вооружений Киеву.