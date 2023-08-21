Украинские войска из миномета обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области

ВСУ обстреляли школу в Днепрянах Херсонской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Днепряны в Новокаховском городском округе Херсонской области. Об этом сообщил журналистам оперштаб администрации Новой Каховки.

В результате обстрела в Днепрянскую школу попала 120-миллиметровая мина. Она упала во внутренний дворик учебного заведения. 30 окон выбито, пострадавших нет.

Накануне появились сообщения о том, что в результате украинского обстрела по Новой Каховке погиб мирный житель. Всего ВСУ за сутки выпустили 58 снарядов по мирным людям в населенных пунктах левобережья Херсонской области.

Ранее KP.RU писал о том, что в конце июля ВСУ обстреляли детский сад в Червоногвардейском районе Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате украинского обстрела никто не пострадал, однако были выбиты окна у здания.