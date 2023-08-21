В Перми четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на одиннадцатом этаже Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Региональное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю сообщило, что в столице региона из окна квартиры на одиннадцатом этаже выпал четырехлетний ребенок.

“На место ЧП вызвали “скорую”, но помочь ребенку медики уже не могли. Как сообщили в Минздраве Пермского края, ребенок скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи”, — уточняет “КП-Пермь”.

В СК отметили, что ребенку было четыре года, во время трагедии он был дома с родственниками, однако в какой-то момент ненадолго остался без внимания и полез на подоконник, после чего выпал из окна.

В данный момент следователи уточняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в городе Каспийск республики Дагестан едва не произошла схожая трагедия — в пять часов утра случайные прохожие увидели стоящего на карнизе на девятом этаже ребенка и, вместе с полицейскими, чудом достучались в квартиру и спасли двухлетнюю девочку.