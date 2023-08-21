Жителя Пермского края приговорили к 17 годам колонии за изнасилования девочек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Пермском крае приговорил к 17 годам колонии строгого режима местного жителя за изнасилования малолетних. Об этом в понедельник, 21 августа, проинформировало региональное следственное управление СК РФ.

«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что 26-летний житель Прикамья был признан виновным в четырех преступлениях по статье об изнасиловании потерпевших, которым не исполнилось 14 лет.

В суде установили, что осужденный летом 2021 года трижды изнасиловал 12-летнюю девочку. Тогда же мужчина, обманув 9-летнюю девочку, увез ее в лес на мопеде, где изнасиловал. Произошедшее вскрылось после того, как одна из потерпевших призналась во всем маме.

По информации PERM.KP.RU, педофил совершал преступления, применяя физическую силу, когда оставался с ребенком наедине. При этом был ли он ее родственником или знаком с ее семьей, не сообщается.

Ранее Кировский суд Екатеринбурга вынес приговор 49-летнему мужчине, который был признан виновным в надругательстве над двумя падчерицами. Ему было назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Сообщалось также, что суд приговорил депутата Государственного собрания республики Алтай к 8,5 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в изнасиловании 14-летней племянницы жены.