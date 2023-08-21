ФСБ в Ростовской области задержала гражданку Украины, подозреваемую в шпионаже

В Ростовской области ФСБ задержала гражданку Украины по подозрению в шпионаже Фото: пресс-служба ФСБ России

В Ростовской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали украинку, которая собирала информацию о местах расположения российской системы ПВО и перемещении военной техники. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

Оперативникам удалось установить, что после въезда на территорию России, гражданка Украины связалась по телефону с сотрудницей украинских спецслужб и пообещала предоставлять информацию о местах расположения российских подразделений и маршрутах перемещения военной техники.

— В свои последующие визиты в Ростовскую область женщина фиксировала посредством телефонных сообщений сведения о местах расположения средств ПВО и фактах перемещения военных машин и танков, — рассказали в ведомстве.

Полученные украинкой данные могли быть использованы командованием ВСУ для нанесения ударов, которые могли привести к потерям личного состава российских подразделений. После задержания, у женщины изъяли средства связи и теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы за шпионаж.

Ранее в Луганской Народной Республике задержали гражданку Украины, которая также собирала данные о расположении российских подразделений и передавала данные своим кураторам в украинских спецслужбах.