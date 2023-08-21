Центробанк повысил курс доллара на 22 августа до 94,14 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России установил официальный курс доллара на вторник, 22 августа, в размере 94,1424 рубля. Это на 74 копейки выше уровня на сегодняшний день.

Официальный курс евро был повышен на 1,09 рубля и установлен на уровне 102,5719 рубля, юаня – на 11 копеек до 12,862 рубля.

Сайт KP.RU писал, что ЦБ РФ установил официальный курс доллара на пятницу, 18 августа, в размере 93,746 рубля, что на 2,96 рубля ниже предыдущего показателя.

По данным опроса ВЦИОМ, две трети россиян предпочитают хранить деньги в рублях. Также у граждан РФ вырос интерес к альтернативным валютам. Так, 4% россиян хранят деньги не в рублях, долларах и евро, а в какой-то другой валюте.

Аналитик Богдан Зварич поясняет, что, если раньше граждане в основном фокусировались на долларе и евро, то после того, как данные валюты перешли в разряд недружественных, все больше внимания россияне уделяют возможностям накоплений в китайских юанях.