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НовостиЭкономика21 августа 2023 13:44

Центробанк повысил курс доллара на 22 августа до 94,14 рубля

Курс евро повышен до 102,57 рубля
Екатерина КОСОБОКОВА
Центробанк повысил курс доллара на 22 августа до 94,14 рубля

Центробанк повысил курс доллара на 22 августа до 94,14 рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Банк России установил официальный курс доллара на вторник, 22 августа, в размере 94,1424 рубля. Это на 74 копейки выше уровня на сегодняшний день.

Официальный курс евро был повышен на 1,09 рубля и установлен на уровне 102,5719 рубля, юаня – на 11 копеек до 12,862 рубля.

Сайт KP.RU писал, что ЦБ РФ установил официальный курс доллара на пятницу, 18 августа, в размере 93,746 рубля, что на 2,96 рубля ниже предыдущего показателя.

По данным опроса ВЦИОМ, две трети россиян предпочитают хранить деньги в рублях. Также у граждан РФ вырос интерес к альтернативным валютам. Так, 4% россиян хранят деньги не в рублях, долларах и евро, а в какой-то другой валюте.

Аналитик Богдан Зварич поясняет, что, если раньше граждане в основном фокусировались на долларе и евро, то после того, как данные валюты перешли в разряд недружественных, все больше внимания россияне уделяют возможностям накоплений в китайских юанях.