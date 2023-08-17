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НовостиЭкономика17 августа 2023 14:06

Центробанк понизил курс доллара на 18 августа до 93,75 рубля

Курс евро понижен до 102,18 рубля
Екатерина КОСОБОКОВА
Центробанк понизил курс доллара на 18 августа до 93,75 рубля

Центробанк понизил курс доллара на 18 августа до 93,75 рубля

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк установил официальный курс доллара на пятницу, 18 августа, в размере 93,746 рубля. Это на 2,96 рубля ниже показателя на сегодняшний день.

Официальный курс евро также был понижен на 3,48 рубля и установлен на уровне 102,181 рубля, юаня – на 42 копейки до 12,7875 рубля.

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 17 августа, российский рубль продолжал укрепление, а курс доллара снизился до отметки в 94,09 рубля. Курс евро снизился на 1,01 процента и составил 102,15 рубля, а юань упал на 0,71 процента до отметки в 12,81 рубля.

Финансовый аналитик Андрей Верников рассказал о перспективах рубля после того, как ЦБ поднял ключевую ставку. По мнению эксперта, доллар начнет сдавать свои позиции, но ждать сильных перемен не стоит. Американская валюта опустится до границ 84,5-85 рублей.