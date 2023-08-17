Центробанк понизил курс доллара на 18 августа до 93,75 рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центробанк установил официальный курс доллара на пятницу, 18 августа, в размере 93,746 рубля. Это на 2,96 рубля ниже показателя на сегодняшний день.

Официальный курс евро также был понижен на 3,48 рубля и установлен на уровне 102,181 рубля, юаня – на 42 копейки до 12,7875 рубля.

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 17 августа, российский рубль продолжал укрепление, а курс доллара снизился до отметки в 94,09 рубля. Курс евро снизился на 1,01 процента и составил 102,15 рубля, а юань упал на 0,71 процента до отметки в 12,81 рубля.

Финансовый аналитик Андрей Верников рассказал о перспективах рубля после того, как ЦБ поднял ключевую ставку. По мнению эксперта, доллар начнет сдавать свои позиции, но ждать сильных перемен не стоит. Американская валюта опустится до границ 84,5-85 рублей.