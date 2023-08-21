Суд в ЛНР приговорил солдата ВСУ к 17 годам за обстрел домов в Трехизбенке

Суд в ЛНР приговорил военнослужащего ВСУ к 17 годам за обстрел домов в Трехизбенке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Верховный суд ЛНР приговорил к 17 годам лишения свободы корректировщика подразделения реактивной системы залпового огня “Град” национальной гвардии Украины Богдана Смагу.

“Суд согласился с позицией гособвинителя и приговорил Смагу к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима”, — сообщила Главная военная прокуратура РФ.

Смага обвиняется в обстреле пятью осколочно-фугасными снарядами жилых домов в селе Трехизбенка с целью устрашения и уничтожения мирного населения в феврале 2022 года. В суде уточнили, что в результате того обстрела был ранен один мирный жителей и повреждены четыре домовладения.

Напомним, ранее Суд в ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Лемешева за обстрелы жилых домов, в результате которых в июне 2022 года от осколочных ранений погиб мирный житель.