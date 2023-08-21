Суд в ЛНР приговорил к 20 годам колонии военного ВСУ за обстрелы жилых домов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Луганской Народной Республике (ЛНР) приговорил к 20 годам колонии строгого режима солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Лемешева за обстрелы жилых домов, в результате которых погиб мирный житель. Об этом в понедельник, 21 августа, проинформировала Главная военная прокуратура РФ.

«Суд приговорил Лемешева к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сказано в сообщении надзорного ведомства.

Суд установил, что 3 июня 2022 года военнослужащий в поселке Николаевка в ЛНР не менее трех раз выстрелил в жилые дома. Сделал он это из 73-миллиметрового орудия «Гром», установленного на боевой машине пехоты. Местный житель, который находился рядом с одним из домов получил осколочные ранения и умер на месте инцидента.

Ранее Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Пафицевича и Евгения Вахненко. Морпехи войсковой части ВСУ А-2802 расстреливали жителей Мариуполя. Они признали свою вину в содеянном и получили по 22 года лишения свободы, которые проведут в исправительной колонии строгого режима.

Сайт KP.RU писал, что суд в ДНР приговорил к пожизненному заключению военнослужащего Вооруженных сил Украины, который расстрелял в Мариуполе четырех мирных жителей. Осужденный выстрелил из автомата в четырех граждан, которые шли по Никопольскому проспекту. Двое мужчин и двое женщин умерли на месте.