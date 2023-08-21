Первый монах из Киево-Печерской лавры переехал в Псково-Печерский монастырь под Псковом Фото: REUTERS

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что один из древнейших и крупнейших в России мужских монастырей Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области принял к себе в обитель первого монаха из Киево-Печерской лавры.

“У нас уже живет один монах из Киево-Печерской лавры, замечательный батюшка, приехал. Мы были рады оказать ему полнейшее гостеприимство, по-братски”, — сказал священнослужитель при общении с журналистами.

Напомним, в начале года украинские власти решили окончательно избавиться от традиционной православной церкви в стране, а монахам канонической церкви приказали покинуть Киево-Печерскую лавру до конца марта 2023 года.

По состоянию на август 2023 года киевский режим продолжает передачу монастыря раскольнической православной церкви Украины и угрожает силой разгонять прихожан, а также устраивает погромы в Киево-Печерской лавре.