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НовостиОбщество21 августа 2023 14:21

Первый монах из Киево-Печерской лавры переехал в Псково-Печерский монастырь

Митрополит Псковский и Порховский Тихон отметил, что в Псково-Печерском монастыре монаха встретили "по-братски"
Сергей ЧИКОВ
Первый монах из Киево-Печерской лавры переехал в Псково-Печерский монастырь под Псковом

Первый монах из Киево-Печерской лавры переехал в Псково-Печерский монастырь под Псковом

Фото: REUTERS

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов) заявил, что один из древнейших и крупнейших в России мужских монастырей Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в Псковской области принял к себе в обитель первого монаха из Киево-Печерской лавры.

“У нас уже живет один монах из Киево-Печерской лавры, замечательный батюшка, приехал. Мы были рады оказать ему полнейшее гостеприимство, по-братски”, — сказал священнослужитель при общении с журналистами.

Напомним, в начале года украинские власти решили окончательно избавиться от традиционной православной церкви в стране, а монахам канонической церкви приказали покинуть Киево-Печерскую лавру до конца марта 2023 года.

По состоянию на август 2023 года киевский режим продолжает передачу монастыря раскольнической православной церкви Украины и угрожает силой разгонять прихожан, а также устраивает погромы в Киево-Печерской лавре.