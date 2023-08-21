Роскосмос назвал причину крушения станции «Луна-25» Фото: REUTERS

Двигатели станции «Луна-25» в ходе коррекции орбиты проработали 127 секунд вместо запланированных 84, что стало основной причиной аварии. Об этом в понедельник, 21 августа, проинформировал генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Он напомнил, что двигательная установка включилась в 14:10 19 августа, она должна была скорректировать и вывести станцию на предпосадочную орбиту.

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это и стало основной причиной аварии аппарата», — заявил Борисов в эфире телеканала «Россия-24».

Глава Роскосмоса добавил, что весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, однако в 14:57 связь со станцией оборвалась.

«Предварительные баллистические расчеты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — пояснил Борисов.

Руководитель госкорпорации отметил, что из-за прерывания лунных программ на 50 лет приходится заново осваивать технологии, поэтому гарантий никто не дает. Несмотря на аварию, Россия получила очень ценный опыт перелета к Луне и выхода на ее орбиту, резюмировал Борисов.

Ранее Роскосмос проинформировал, что станция «Луна-25» перешла на нерасчетную орбиту, после чего столкнулась с Луной, прекратив свое существование. Тогда сообщалось, что выяснением причин произошедшего займется специально формируемая комиссия.

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