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НовостиПолитика21 августа 2023 15:26

МИД прокомментировал планы Эстонии лишить граждан РФ права голоса на выборах

Россия будет требовать от международного сообщества осудить действия Эстонии
Сергей КУДРИН
МИД прокомментировал планы Эстонии лишить граждан РФ права голоса на выборах, фото: МИД РФ

МИД прокомментировал планы Эстонии лишить граждан РФ права голоса на выборах, фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила планы властей Эстонии запретить гражданам РФ и Белоруссии голосовать на местных выборах. По словам Захаровой, Москва сделает всё возможное, чтобы мировое сообщество осудило действия Таллина. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Будем внимательно следить за развитием ситуации, добиваться от профильных международных структур осуждения откровенно расистских планов эстонских властей и недопущения их претворения в жизнь», - заверила представитель МИД.

Дипломат добавила, что все оппозиционные политики в Эстонии уже поставили под сомнение конституционность этой идеи, однако все уверены, что законопроект всё же пройдёт, и будет принят, так как он исходит от партии премьер-министра Каи Каллас. Захарова также напомнила, что это далеко не первый раз, когда Эстония грубейшим образом пытается нарушать права человека. Особенно эстонские власти любят притеснять национальные меньшинства, лишая их возможности получать образование на родном языке, и пользоваться этим языком в принципе.

Ранее KP.RU сообщил, что в российском МИДе выразили готовность дать жестокий отпор антироссийским санкциям Британии.