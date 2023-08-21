"Долг любого гражданина": Григорий Лепс поддержал раненых в зоне СВО бойцов праздничным концертом

Врио главы ДНР Пушилин вместе с Григорием Лепсом навестили раненых бойцов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врио главы ДНР Денис Пушилин вместе с артистом Григорием Лепсом посетил больницу в Донецке и пообщался с ранеными в ходе спецоперации на Украине бойцами. После встречи с участниками СВО Лепс выступил с концертом.

Во время встречи с бойцами Пушилин уточнил, есть ли у них жалобы или пожелания касательно содержания в больнице. Один из бойцов назвал условия реабилитации “замечательными”. Врио главы ДНР поблагодарил бойцов за их вклад в ход спецоперации.

После концерта Лепс дал короткое интервью журналистам, в котором на вопрос о том, считает ли он своим долгом поддерживать участников спецоперации, ответил, что “это долг любого гражданина, необязательно музыканта”.

Напомним, Григорий Лепс неоднократно высказывался в поддержку спецоперации на Украине, из-за чего его концерты, как и выступления многих других артистов, поддерживающих СВО, периодически отменяются за границами России.