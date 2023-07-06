В Киргизии отменили концерт Григория Лепса, запланированный на 2 августа

В Киргизии сообщили об отмене концерта Григория Лепса, запланированного на 2 августа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители ресторана Blonder Pub, в котором 2 августа должен был выступить российский исполнитель Григорий Лепс, сообщили об отмене концерта.

На странице ресторана в соцсетях появилась фотография Лепса с подписью “отмена концерта”. Организаторы мероприятия не объяснили причин отмены, а также отключили возможность оставлять комментарии под объявлением.

В соцсетях и СМИ допускают, что причиной отмены концерта могло послужить возмущение активистов, осуждающих Лепса за поддержку специальной военной операции на Украине.

Напомним, ранее в Казахстане также был отменен концерт Лепса – Компания Makao Luxury Village Resort, владеющая площадкой, на которой должен был выступить артист, в одностороннем порядке разорвала договор с организаторами. СМИ также сообщали, что это может быть вызвано активностью осуждающих спецоперацию граждан.

Недавно по схожим причинам концерт певицы Ольги Бузовой в Тель-Авиве отменили всего за несколько часов до его начала. Артистка также поддерживает спецоперацию на Украине, за что часто подвергается критике, а ее концерты срывают активисты.