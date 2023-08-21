Al Arabiya: на аэродромах ECOWAS готовятся к возможному вторжению в Нигер Фото: REUTERS

Несколько стран, входящих в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), начали вести активную подготовку на своих военных аэродромах. Предполагается, что они готовятся к возможному вторжению на территорию Нигера, пишет газета Al Arabiya.

Заявление издания основывается на данных, полученных от неназванного источника. Другой, более детальной информации, журналисты газеты не предоставляют, как и не называют конкретные государства, которые начали подготовку своих военных объектов к интервенции в Нигер.

Ранее KP.RU сообщил, что канцлер Германии Олаф Шольц ушёл от ответа на вопрос о вторжении стран Запада в Нигер.