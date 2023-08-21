Гладков опроверг слухи о заходе украинских диверсантов в Белгородскую область, фото: правительство Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, общаясь с двумя местными жительницами, ответил на их вопрос о некоем заходе диверсионно-разведывательной группы ВСУ на территорию региона. Об этом он сообщил в ходе прямого эфира во "ВКонтакте".

«У меня такой информации сегодня нет, о которой вы говорите. Будет ухудшение ситуации, конечно, сразу до вас ее доведём», - заявил Гладков.

Уточняется, что женщины поинтересовались у губернатора о достоверности распространяемых слухов. Согласно им, в период с 18 по 24 августа 2023 года, якобы, в Белгородскую область должна попытаться зайти украинская ДРГ.

Ранее KP.RU сообщил, что 20 августа на подлёте к Белгороду были сбиты три воздушные цели. О последствиях работы российских систем ПВО на земле, или о пострадавших, не сообщалось, по имеющимся данным их нет.