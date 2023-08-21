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НовостиПроисшествия21 августа 2023 18:24

Восемь человек погибли в столкновении двух машин на трассе в Ростовской области

На трассе в Ростовской области произошло серьезное ДТП
Екатерина КОСОБОКОВА
Восемь человек погибли в столкновении двух машин на трассе в Ростовской области

Восемь человек погибли в столкновении двух машин на трассе в Ростовской области

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал о серьезном ДТП, которое произошло на трассе в регионе. По его данным, в столкновении двух автомобилей в понедельник, 21 августа, погибли восемь человек, среди которых четверо детей.

«Около часа назад в Волгодонском районе произошло серьезное ДТП. В результате лобового столкновения двух автомашин погибли восемь человек, в том числе четверо детей», - написал губернатор в своем Telegram-канале.

По его словам, на место аварии выехали руководители региональной Госавтоинспеции, причины инцидента устанавливают следователи.

Голубев выразил соболезнования близким погибших.

Сайт KP.RU писал о ДТП в турецком Йозгате, где перевернулся пассажирский автобус. Жертвами аварии стали 12 человек, еще 19 пострадали.