Троих детей обнаружили в квартире в Асбесте вместе с трупами родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тела мужчины и женщины обнаружили в Асбесте, в этой же квартире находились трое их детей. Об этом в понедельник, 21 августа, рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным URAL.KP.RU, тела молодых супругов нашли на кухне, в квартире находились их дочки возрасте одного года, а также четырех и пяти лет. Общий порядок в помещении нарушен не был. Трупы направили на экспертизу для того, чтобы установить причину смерти, уточнили в региональном СУ СК.

Так как оба супруга были ранее судимы, их личности оперативно опознали. 33-летний мужчина провел 16 лет в колонии за кражи, грабежи и незаконный оборот наркотиков. Его 32-летняя супруга имеет судимость за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

По предварительным данным, смерть мужчины и женщины не является криминальной.

Двух дочек погибших отправили в соцучреждение, годовалого ребенка - в клинику на обследование.

Сайт KP.RU ранее писал, что в Великом Новгороде в бочке на балконе было найдено тело 23-летней убитой девушки. Ее мама заявила в полицию о пропаже дочери, переставшей отвечать на звонки. Сотрудники правоохранительных органов, оказавшиеся в квартире девушки, обнаружили металлическую бочку, а в ней труп, обернутый целлофаном.