Все аэропорты Москвы закрыли на вылеты и прилеты

Все аэропорты Москвы закрыты на вылеты и прилеты Фото: Иван ВИСЛОВ

Ночью во вторник, 22 августа, в Москве аэропорты закрылись на вылеты и прилеты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на авиаслужбы.

По данным агентства, аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают рейсы. Также отложены вылеты из них.

"Воздушное пространство над аэропортами Внуково, Шереметьево и Домодедово закрыто. Рейсы не принимаются, вылеты отложены", - отмечает собеседник агентства.

Спустя несколько минут аэропорты Шереметьево и Домодедово вновь начали принимать рейсы после временного закрытия. Об этом также сообщает ТАСС со ссылкой на авиационные службы.

Между тем, 21 августа 2023 года 45 пассажирских рейсов и два грузовых не смогли приземлиться в Москве и были переправлены на запасные аэропорты, расположенные в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Росавиации. Авиационные судна не смогли приземлиться в связи с ограничениями, которые были введены ранее в целях обеспечения безопасности. После этого аэропорты начали работать в штатном режиме.