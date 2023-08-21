Около 50 самолетов не смогли приземлиться в Москве и были перенаправили в другие аэропорты Фото: Иван ВИСЛОВ

45 пассажирских рейсов и два грузовых перенаправили из Москвы на запасные аэропорты, расположенные в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в Росавиации.

В ведомстве уточнили, что самолеты не смогли приземлиться в Москве из-за ограничений, которые были введены ранее в целях обеспечения безопасности.

«Временно были ограничены полеты в московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Также в аэропорт Жуковский … 45 пассажирских рейсов и два грузовых рейса были перенаправлены на запасные аэропорты», — сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время все аэропорты работают в штатном режиме.

Напомним, рано утром в понедельник, 21 августа, Минобороны РФ заявило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили в Московской области украинский беспилотник, который позже подавили средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Через некоторое время в военном ведомстве сообщили о подавлении второго дрона в Подмосковье.