Патрушев назвал важную роль России в мире

Патрушев назвал важную и необходимую роль России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

России выпала важная и необходимая роль - спасти мир от продвигаемого Западом безумия. С таким заявлением выступил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев в Магадане на совещании по безопасности Дальневосточного федерального округа.

Патрушев сообщил, сейчас человечество столкнулось с новым для себя вызовом - потерей нравственных ориентиров и устойчивых моральных принципов.

Россия, по словам Патрушева, продолжает, в свою очередь, твердо и последовательно отстаивать свой культурный суверенитет и укреплять традиционные российские духовно-нравственные ценности.

"России выпала важная и необходимая роль - спасти мир от безумия, продвигаемого Западом", - заявил секретарь Совбеза РФ, добавив, что Россию поддержат дружественные и нейтральные страны, а также народы стран Запада.

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