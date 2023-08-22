Минобороны: российский Су-30СМ уничтожил катер ВСУ в Черном море

Многоцелевой истребитель Су-30СМ Фото: Минобороны РФ

Российский тяжелый многоцелевой истребитель Су-30СМ уничтожил разведывательный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом сообщило Министерство обороны России утром во вторник, 22 августа, в своем Telegram-канале.

Экипаж Су-30СМ морской авиации Черноморского флота уничтожил вражеский катер в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря, сообщает оборонное ведомство.

Ранее KP.RU писал о безуспешной попытке ВСУ 1 августа атаковать два российских патрульных корабля "Василий Быков" и "Сергей Котов". В результате вражеские безэкипажные лодки были уничтожены.

Отметим, что 18 августа украинские военные вновь попытались напасть на корабли РФ в Черном море - на этот раз вместе с "Василием Быковым" попытке украинской атаки подвергся сторожевой корабль "Пытливый". В итоге катер ВСУ был уничтожен.