Минобороны: ВСУ попытались атаковать два российских корабля безэкипажным катером

Два российских корабля отразили атаку безэкипажного украинского катера. На фото: сторожевой корабль "Пытливый". Фото: Евгения ГУСЕВА

ВСУ предприняли неудачную попытку атаковать два российских военных корабля при помощи безэкипажного катера вечером в четверг 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Сообщается, что речь идет о сторожевом корабле «Пытливый» и патрульном корабле «Василий Быков». Попытка атаки была осуществлена в 22.55 в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя, где корабли Черноморского флота выполняли задачи по контролю судоходства.

«В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота», - сообщили в Минобороны, уточнив, что корабли продолжили выполнение поставленных задач.

Ранее сообщалось, что ВС России поразили места производства и хранения беспилотных катеров ВСУ. Они применяются Киевом для террористических атак, заявили в Минобороны РФ.

Как писал сайт KP.RU, в начале августа Вооруженные силы Украины безуспешно попытались атаковать корабль Военно-морского флота России в Черном море при помощи беспилотного катера, который был уничтожен. Российское судно сопровождало гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.

Тем временем российские ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью.