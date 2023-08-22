Патрущев: Власти Японии боятся вспоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки

Патрущев заявил, чтго власти Японии боятся вспоминать, кто бомбил Хиросиму и Нагасаки Фото: ТАСС

Власти Японии боятся вспоминать, кто на самом деле бомбил Хиросиму и Нагасаки, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«На ежегодных траурных мероприятиях, посвященных очередной годовщине атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, руководство Японии, заискивая перед США, боится вспоминать о том, что указанные бомбардировки мирных японских городов в 1945 году осуществили американцы», – сказал он на совещании по безопасности Дальнего Востока.

Вместе с тем, отметил Патрушев, японцы открыто говорят о якобы существующих ядерных угрозах со стороны РФ. По словам секретаря Совбеза России, «фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним как спасители».

Напомним, в начале августа премьер-министр Японии Фумио Кисида, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи и губернатор префектуры города Хидэхико Юдзаки не упомянули в своей речи Соединенные Штаты на траурной церемонии памяти жертв атомной бомбардировки в 1945 году.