ВС России выбили украинские подразделения из села Работина в Запорожской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные выбили войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) из центра села Работино на Запорожском направлении. Об этом сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, слова которого приводит РИА Новости.

"Там идут тяжелые бои, наши военные не дают врагу продвинуться", - сказал Рогов, добавив, что украинские войска находятся на севере села Работино, в предместье и лесополосе.

Ранее руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин сообщил о попытке ВСУ захватить село Работино. В результате украинские боевики лишь понесли значительные потери.

Отметим, что украинское наступление длится вот уже два месяца, однако за это время ВСУ не добились успехов ни на одном из направлений. Потери украинской армии давно превысили отметку в 43 тысячи военнослужащих, остальная часть ВСУ массово сдается в плен.