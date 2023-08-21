Рогозин: ВСУ пытаются захватить Работино на Запорожье, но несут большие потери

Рогозин: ВСУ пытаются захватить Работино в Запорожской области, но несут большие потери Фото: Александр КОЦ

Руководитель военно-технического центра “Царские волки” Дмитрий Рогозин заявил, что украинские войска пытаются прорваться в населенный пункт Работино на Запорожском направлении и заходят в него с флангов, однако несут огромные потери.

“Наши бойцы в селе, противник его плавно пытается обтекать по флангам”, — уточнил Рогозин обстановку в районе Работино в интервью ТАСС. Он добавил, что подразделения ВСУ используют для прорыва на этом направлении западную технику, однако все равно несут большие потери в живой силе.

Напомним, именно Запорожское направление многие эксперты называли самым перспективным для ВСУ, поскольку при успехе на данном направлении украинские войска могут нарушить логистику ВС России в Херсонской области.

При этом украинское наступление идет уже более двух месяцев, однако Киев не добился успехов ни на одном из направлений, однако уже потерял более 43 тысяч солдат и наемников, а также около пяти тысяч единиц военной техники.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер отметил, что командование ВСУ уже перебросило свои лучшие резервы в Запорожье, после разгрома которых у киевского режима фактически не останется армии.