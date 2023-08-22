Прокурор запросил пожизненный срок главарю группировки киллеров Аслану Гагиеву

Фото: личный архив Аслана Гагиева

Государственный обвинитель из Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону во вторник, 22 августа, запросил для главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева пожизненный тюремный срок. Об этом информирует РИА Новости.

Прокурор в обращении к суду попросил признать Гагиева, более известного как Джако, виновным по всем пунктам обвинения и отправить его в исправительную колонию особого режима на пожизненный срок.

Напомним, Гагиев обвиняется в 60 заказных убийствах, в том числе силовиков, чиновников и бизнесменов, а также в покушении на убийство территориях Москвы, Московской области и Республики Северная Осетия - Алания.

В начале августа десять членов бандитской группировки Гагиева были приговорены к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет за 37 убийств. Еще двое получили пожизненные сроки.

Ранее KP.RU рассказал все подробности жизни и преступлений уроженца Южной Осетии Аслана Гагиева.