ВС России за 10 дней уничтожили более 1500 бойцов ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за последние десять дней украинские войска на Запорожском направлении потеряли около полутора тысяч военнослужащих и огромное количество боевой техники.

“Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть”, — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что ситуация на Запорожском направлении остается напряженной, обе стороны активно используют артиллерию. Балицкий добавил, что в результате штурмовых действий подразделения ВС России смогли занять достаточо выгодные рубежи обороны в районе населенного пункта Работино.

“Потери противника возросли на 30%”, — резюмировал Балицкий, добавив, что киевский режим так и не добился существенного результата.

Напомним, с начала широкомасштабного наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись серьезных успехов.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска уже испытывают дефицит боеприпасов и военной техники, а также перебросила на Запорожское направление свои основные резервы, после разгрома которых от ВСУ фактически ничего не останется.