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НовостиПолитика22 августа 2023 9:41

Балицкий: ВСУ за 10 дней потеряли на Запорожском направлении 1,5 тысячи бойцов

Врио главы Запорожской области отмечает, что обстановка на данном направлении остается напряженной
Сергей ЧИКОВ
ВС России за 10 дней уничтожили более 1500 бойцов ВСУ на Запорожском направлении

ВС России за 10 дней уничтожили более 1500 бойцов ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что за последние десять дней украинские войска на Запорожском направлении потеряли около полутора тысяч военнослужащих и огромное количество боевой техники.

“Только за прошедшие десять дней противник потерял полторы тысячи человек личного состава из числа ВСУ, технику даже не перечесть”, — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

Также он отметил, что ситуация на Запорожском направлении остается напряженной, обе стороны активно используют артиллерию. Балицкий добавил, что в результате штурмовых действий подразделения ВС России смогли занять достаточо выгодные рубежи обороны в районе населенного пункта Работино.

“Потери противника возросли на 30%”, — резюмировал Балицкий, добавив, что киевский режим так и не добился существенного результата.

Напомним, с начала широкомасштабного наступления ВСУ потеряли более 43 тысяч военнослужащих и наемников, а также почти пять тысяч единиц военной техники, так и не добившись серьезных успехов.

В свою очередь бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские войска уже испытывают дефицит боеприпасов и военной техники, а также перебросила на Запорожское направление свои основные резервы, после разгрома которых от ВСУ фактически ничего не останется.