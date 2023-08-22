Карасин: США не выдали визы членам российской делегации для участия в сессии ООН

Карасин: США не выдали визы членам делегации России для участия в сессии ГА ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин сообщил, что российской делегации до сих пор не выдали визы для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН, намеченной на 19 сентября.

Сенатор отметил, что Вашингтон не в первый раз затягивает с предоставлением виз членам российской делегации, поэтому об окончательном отказе говорить в данный момент рано.

“Мы только запросили (визы США - ред.), пока рано об этом говорить”, — сказал РИА Новости политик.

На уточняющий вопрос об ожиданиях российской делегации Карасин философски добавил: “Подали... дадут - дадут, не дадут - не дадут”.

Напомним, в начале августа российская делегация не смогла принять участие в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН из-за того, что правительство Великобритании не выдало российским дипломатам визы для участия в этом мероприятии.