Британия не выдала визы российской делегации для участия в мероприятии ООН

В постпредстве России при ООН прокомментировали невыдачу Великобританией виз российской делегации для участия в саммите. Фото: REUTERS

Российская делегация не смогла принять участие в сессии Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН из-за того, что правительство Великобритании не выдало российским дипломатам визы для участия в этом мероприятии. Информация об этом размещена на сайте Постпредства РФ при ООН.

Сообщается, что мероприятие проходило в Лондоне 23-28 июля. Российские дипломаты были уполномочены Генассамблеей ООН и Конференцией ФАО соответственно представлять данные руководящие органы, уточнили в ведомстве.

В поспредстве выразили сожаление, что Великобритания пошла на нарушение своих международных обязательств.

«Такое безответственное поведение может быть приемлемо лишь в рамках так называемого «международного порядка, основанного на правилах», но никак не международного права», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, как писал сайт KP.RU, российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД России Сергея Лаврова для участия в работе Совета безопасности ООН не выдали визы США, об этом стало известно всего за 40 минут до их вылета. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это манипулированием свободой слова и правами журналистов.

Также Захарова назвала «любимым трюком» США опоздание с выдачей виз.