Число погибших в результате схода оползня в Грузии выросло до 29 человек Фото: REUTERS

В ходе поисковых работ в высокогорном крае Рача в Грузии спасатели обнаружили еще одно тело. Число погибших в результате схода оползня выросло до 29 человек. Об этом рассказали в пресс-службе МВД страны.

— В ходе поисковых работ в зоне стихии Онского муниципалитета спасатели нашли еще одно тело. К этому времени в зоне стихии найдены 29 тел, продолжается поиск еще четырех человек, — говорится в публикации ведомства.

Напомним, что оползень сошел в высокогорном крае Рача третьего августа 2023 года. В результате происшествия повреждения получили мосты и дороги, а спасателям удалось вывезти из очага опасности до 70 человек.