Российские войска уничтожили более 125 военных ВСУ на Запорожском направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили на Запорожском направлении за прошедшие сутки более 125 украинских военнослужащих, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерство обороны РФ Игорь Коаншенков.

«За сутки уничтожено более 125 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей», – сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, ВС России отразили четыре атаки подразделений 65 механизированной и 82 десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах Успеновки и Работино, поразив 11 орудий и четыре миномета ВСУ, а также три буксируемые гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки Krab и Caesar и орудие FH-70.

Напомним, ВСУ за 10 дней потеряли на Запорожском направлении 1,5 тысячи бойцов. Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной, обе стороны активно используют артиллерию. В результате штурмовых действий подразделения ВС России смогли занять достаточо выгодные рубеж.