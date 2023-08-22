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НовостиПолитика22 августа 2023 11:45

Российские войска уничтожили более 125 военных ВСУ на Запорожском направлении

Также ВС России отразили четыре атаки подразделений ВСУ
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили более 125 военных ВСУ на Запорожском направлении

Российские войска уничтожили более 125 военных ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили на Запорожском направлении за прошедшие сутки более 125 украинских военнослужащих, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерство обороны РФ Игорь Коаншенков.

«За сутки уничтожено более 125 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и девять автомобилей», – сказал генерал-лейтенант.

Кроме того, ВС России отразили четыре атаки подразделений 65 механизированной и 82 десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины в районах Успеновки и Работино, поразив 11 орудий и четыре миномета ВСУ, а также три буксируемые гаубицы М119, самоходные артиллерийские установки Krab и Caesar и орудие FH-70.

Напомним, ВСУ за 10 дней потеряли на Запорожском направлении 1,5 тысячи бойцов. Ситуация на Запорожском направлении остается напряженной, обе стороны активно используют артиллерию. В результате штурмовых действий подразделения ВС России смогли занять достаточо выгодные рубеж.