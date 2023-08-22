ФСБ задержала мужчину за попытку купить секретную военную продукцию под Ростовом Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области мужчину, который пытался, заранее зная о секретности изделия, приобрести военную продукцию для дальнейшей перепродажи. Об этом сообщили в пресс-службе ростовского управления Федеральной службы безопасности.

«УФСБ России по Ростовской области при координирующей роли центрального аппарата ФСБ России вскрыта и пресечена деятельность лица, осуществлявшего приискание секретной военной продукции в целях последующей перепродажи», - заявили в ведомстве.

Уточняется, что подозреваемый был задержан с поличным во время попытки приобретения секретного военного изделия. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну).

Задержанный оказался бывшим сотрудником фирмы, занимающейся продажей авиационных запчастей и радиолокационного оборудования. После того, как мужчина уволился, он продолжил заниматься тем же делом, уже как частное лицо, не имея на это законного права и зная, что продаваемые и покупаемые изделия являются секретными.

Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ задержала в Ростовской области женщину, подозреваемую в шпионаже для Киева.