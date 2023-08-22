Психолог Зберовский посоветовал не говорить подросткам "на тебе никто не женится" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Психолог, доктор наук Андрей Зберовский рассказал о том, что если ребенок будет расти в семье, где соблюдены основные семейные ценности, то ему прививать их не придется, но в подростковом возрасте все равно важно рассказать об их азах.

Со слов психолога, для каждого ребенка его семья единственная и правильная. Если ребенок видит счастливых родителей, то это лучшая реклама. Но Зберовский советует поговорить о семье именно с подростками, потому что они в этом возрасте более ранимы.

Необходимо рассказать, что в хороших отношениях между мужчиной и женщиной должно быть доверие и понимание, общие цели и интересы, взаимная сексуальная совместимость. В семье множество плюсов, которые надо реализовать.

- То есть не надо пугать семьей, к сожалению, мы говорим, что на тебе никто не женится, ты будешь никому не нужен, или ты нашел девушку, отныне ты будешь под каблуком. Это формирует напряженное отношение, - советует психолог в беседе с РИАМО.

То есть, если подросткам будут доносить реальную информацию о браке, то эти знания сформируют правильное представление о семье, подытожил доктор наук.

Ранее детский психолог Наталия Дербенева рассказала «Газете.Ru» о том, что ревность к младшим братьям и сестрам, второму родителю, отчиму, мачехе и любому другому близкому взрослому имеет один и тот же механизм. Это страх потерять любовь, лишиться привычного уклада жизни и перестать быть приоритетной фигурой в семье.

Тем временем психолог Марсель Сультеев пытался донести до взрослых: если вы покупаете детям игрушки, которые несут негативный посыл, в итоге сами будете страдать от манипуляции детей в случае запрета на их приобретение, сообщает «360».