Видео уничтожения катера Willard Sea Force самолетом ВКС РФ показало Минобороны Фото: стоп-кадр из видео

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео уничтожения американского быстроходного военного катера Willard Sea Force в Черном море, восточнее острова Змеиный, на котором находилась десантная группа Вооруженных сил Украины.

— Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки, — рассказали в ведомстве.

Уничтожить катер удалось самолетом Воздушно-космических сил Российской Федерации. На кадрах можно увидеть, как экипаж самолета наводится на цель и успешно ее поражает.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на Южно-Донецком направлении, которую экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 поразил точным ударом управляемой ракеты. На видео есть момент попадания в цель и взрыв военной техники противника.