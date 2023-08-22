Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 августа 2023 13:20

Видео уничтожения катера Willard Sea Force самолетом ВКС РФ показало Минобороны

Быстроходный катер производства США уничтожен восточнее острова Змеиный
Роман ПОЛОСИКОВ
Видео уничтожения катера Willard Sea Force самолетом ВКС РФ показало Минобороны Фото: стоп-кадр из видео

Видео уничтожения катера Willard Sea Force самолетом ВКС РФ показало Минобороны Фото: стоп-кадр из видео

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео уничтожения американского быстроходного военного катера Willard Sea Force в Черном море, восточнее острова Змеиный, на котором находилась десантная группа Вооруженных сил Украины.

— Скоростная надводная цель активно маневрировала, пыталась уклониться от огня истребителя, однако была успешно поражена из авиационной пушки, — рассказали в ведомстве.

Уничтожить катер удалось самолетом Воздушно-космических сил Российской Федерации. На кадрах можно увидеть, как экипаж самолета наводится на цель и успешно ее поражает.

Ранее Минобороны РФ показало видео уничтожения боевой бронированной машины ВСУ на Южно-Донецком направлении, которую экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 поразил точным ударом управляемой ракеты. На видео есть момент попадания в цель и взрыв военной техники противника.