Президент Бразилии да Силва: БРИКС не противопоставляет себя G7 и G20 Фото: REUTERS

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что содружество стран БРИКС не собирается становиться соперником других международных форматов, таких как “Большая семерка” или G20.

“Мы не хотим противопоставлять себя G7, G20 или США. Мы просто хотим самоорганизоваться”, — отметил бразильский лидер в ходе еженедельного интервью.

Да Силва добавил, что БРИКС создан как новый эффективный блок для равноправного взаимодействия развивающихся государств и не задумывался, как соперник более развитым и состоятельным альянсам.

“Мы хотим создать то, чего никогда не было — Глобальный Юг”, — уточнил президент.

Напомним, с 22 по 24 августа в Йоханнесбурге, ЮАР, состоится саммит БРИКС, в котором примут участие главы более 40 стран. От России на мероприятие отправился Министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин примет участие в саммите по видеосвязи.