Politico: плохо обученных украинских пилотов F-16 бросят на передовую Фото: REUTERS

Издание Politico со ссылкой на западных военных летчиков сообщило, что передача Украине американских истребителей F-16 слишком опасна для украинских пилотов.

“По сути, их бросят промо в огонь”, — приводит издание комментарий бывшего пилота F/A-18 Hornet морской пехоты США Тома Рихтера.

По мнению летчика, украинских военных будет крайне сложно обучить управлению новым типом техники, поскольку у них уже выработаны необходимые рефлексы и мышечная память.

“В таком случае легче обучить человека с улицы”, — отметил Рихтер.

В свою очередь командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер добавил, что планируемая длительность обучения украинских пилотов также вызывает сомнения, поскольку полноценная подготовка пилота на F-16 должна проходить от 4 до 5 лет.

Напомним, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что поставкой Киеву американским самолетов НАТО просто “избавляется от хлама” и за счет Украины проводит перевооружение собственных войск.