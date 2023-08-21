“Избавляются от хлама”: в ДНР прокомментировали поставки ВСУ истребителей F-16

Гагин о возможных поставках F-16 на Украину: у ПВО России будет славная охота Фото: REUTERS

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что сомневается в решительности Запада в вопросе отправки на Украину истребителей F-16, однако подразделения ПВО России начнут “славную охоту”, если Киев все же получит американские самолеты.

“Во-первых, сами по себе F-16 уже, скажем так, не новое вооружение, то есть им уже достаточно много лет, и по большому счету это похоже на то, что страны НАТО избавляются от хлама, который скопился на их военных базах, и передают их Украине”, — сказал Гагин в интервью РИА Новости.

По его мнению, военная помощь западных союзников Зеленского, в том числе в вопросе поставок самолетов, не является бесплатной, поэтому киевский режим в будущем оплатит перевооружение стран НАТО.

“Украина потом будет обязана оплачивать все, что ей поставили, это все не подарки”, — отметил Гагин.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о достижении договоренности с Нидерландами о поставках 42 истребителей F-16 Украине.

Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказал, почему Зеленский так выпрашивал у НАТО эти самолеты, смогут ли они повлиять на ход конфликта на Украине и какие у России есть способы нейтрализовать эту угрозу.