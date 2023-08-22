Путин: МРОТ, пособия и пенсии будут и дальше индексироваться в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство РФ продолжит индексировать МРОТ, пособия, пенсии и другие социальные выплаты.

“Повышение МРОТ с 1 января 2024 года сразу на 18,5 процента позитивно скажется на доходах порядка 4,8 миллиона работников”, — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что для перелома демографической картины в России необходимо уделить дополнительное внимание материальной поддержки семей и будущих мам.

Напомним, в начале июля Министерство труда и социальной защиты России подготовило законопроект об увеличении с 1 января 2024 года минимального размера оплаты труда на 18,5% – до 19 242 рублей.