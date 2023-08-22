Дания начала обучать восьмерых лётчиков ВСУ обращению с истребителями F-16 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Датские специалисты начали обучение украинских пилотов обращению с истребителями F-16, в рамках своих обязательств по передаче самолётов Киеву. Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на заявление пресс-службы Минобороны Дании.

«Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по передаче истребителей в безвозмездное пользование Украине», - говорится в сообщении.

Уточняется, что помимо пилотов, началось также обучение 65 украинских специалистов, которых научат правильному обслуживанию истребителей F-16. Вся группа из 73 человек прибыла на датскую военную авиабазу в Скридструпе.

Ранее KP.RU сообщил, что Украина получит в распоряжение истребители F-16 не раньше лета 2024 года, когда завершится плановое обучение всех лётчиков.