Украинский генерал Кривонос: ВСУ могут попасть в котел и сдать Харьков Фото: REUTERS

Генерал-майор украинской армии в отставке Сергей Кривонос заявил, что подразделения ВСУ находятся на грани окружения под Харьковом из-за успешного продвижения российских войск.

“При наращивании усилий они могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины”, — предупредил военный в интервью YouTube-каналу "Прямой"

Офицер добавил, что российские войска уже эффективно поражают подразделения ВСУ на данном направлении, что в конечном итоге и приведет к окружению столицы Харьковской области.

Напомним, ранее Кривонос уже предупреждал, что президент Украины Владимир Зеленский недооценил потенциал российских войск и неверно распределил собственные войска, из-за чего киевский режим проиграет в текущем конфликте.

Генерал подчеркивал, что Россия накапливала ресурсы и укреплялась в новых регионах страны, в то время как Киев лишь занимался пиаром своего "широкомасштабного наступления".