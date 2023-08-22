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НовостиОбщество22 августа 2023 15:43

Путин назвал сложной демографическую ситуацию в России в 2023 году

С каждым годом общее число рождённых детей в России снижается
Сергей КУДРИН
Путин назвал сложной демографическую ситуацию в России в 2023 году

Путин назвал сложной демографическую ситуацию в России в 2023 году

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, заявил о сложной ситуации с рождаемостью в стране, и необходимости предпринимать дополнительные меры по её стимуляции.

«Ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной, и в отдельные месяцы этого года ее темпы были выше, <...> чем в прошлом году. Но в целом тенденция желает быть лучше», — заявил Путин.

Глава государства отметил, что с каждым годом в России рождается несколько меньше детей, чем годом ранее, и призвал федеральное правительство поддержать регионы в улучшении демографической ситуации.

По словам Путина, сейчас общество, правительство и религиозные конфессии должны объединиться, для исправления демографических провалов прошлых десятилетий. Прежде всего речь идёт о поддержке семей, выплатах и льготах для матерей, и в целом укреплении мотивации россиян рожать детей.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин пообещал дальнейшую индексацию МРОТ, зарплат и пенсий в России.