Путин сравнил экономики БРИКС и G7

Путин: Экономика БРИКС по паритету покупательной способности обходит G7 Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи перед коллегами, собравшимися на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, заявил о том, что совокупная экономика стран, входящих в объединение, по паритету покупательной способности заметно превосходит аналогичные показатели стран G7.

«По паритету покупательной способности «пятёрка» обходит «Группу семи»: прогноз на 2023 год – 31,5 процента против 30 процентов», - сказал Путин.

Российский лидер добавил, что в целом БРИКС сегодня - это объединение, на долю которого приходится почти 26% всего мирового ВВП, а проживают в странах-участницах более 3 млрд человек, что близко к половине населения планеты.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин указал на полное невыполнение каких-либо условий зерновой сделки, за всё время её существования, а ООН и Украина всячески мешали даже гуманитарным инициативам России.