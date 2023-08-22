Взрывы прогремели в Харькове 22 августа 2023 года Фото: REUTERS

Украинское издание «Зеркало недели» во вторник, 22 августа, проинформировало о взрывах в Харькове.

«Харьков, местные паблики сообщают о взрывах», - сказано в сообщении СМИ.

Каких-либо других подробностей издание не приводит.

Ранее «Зеркало недели» сообщало, что взрывы произошли в пригороде подконтрольного Киеву города Запорожья.

Вечером 8 августа 2023 года о взрывах в Харьковской области заявлял украинский телеканал «Дом». Тогда же в регионе звучали сигналы воздушной тревоги, но других подробностей инцидента не было.