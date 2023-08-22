«Было здорово»: Сергей Пенкин вспомнил, как пел на одной сцене с Тото Кутуньо

Cергей Пенкин рассказал, что выступать с Тото Кутуньо было очень комфортно Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Российский певец Сергей Пенкин вспомнил, как выступал на одной сцене с Тото Кутуньо. Он признался, что работать с итальянской звездой ему было очень комфортно.

«Когда мы пели и я начал импровизировать, он был очень удивлен – там по записи можно посмотреть. Это очень было здорово, это очень было комфортно», – рассказал Пенкин в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что Кутуньо был замечательным композитором и человеком.

Кутуньо скончался в Милане во вторник, 22 августа, в возрасте 80 лет. Артист умер после продолжительной болезни. В 64 года у него обнаружили рак простаты. Он прошел курс химиотерапии, а также перенес операцию по удалению почки. Болезнь отступила, но недавно случился рецидив.

Россиянам итальянский певец запомнился не только совместными выступлениями с Андриано Челентано, но и большой любовью к России. Певец часто давал концерты в Москве, пел в дуэте со звездами российской эстрады и признавался, что без ума от русских женщин.