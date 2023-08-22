Астролог Володина раскрыла причину смерти звезды шоу «Пацанки» Юлии Михайловой

Михайлова выпала из окна 22 этажа, девушке было всего 25 лет Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина раскрыла причину смерти участницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлии Михайловой. Она пояснила, что в гороскопе можно увидеть, что у человека совсем короткая жизнь.

«Пример – Юлия Михайлова (экс-«Пацанки»). Солнце в гороскопе в жесткой осаде сразу двумя ущербными вредителями – Марсом в изгнании и Сатурном (вдумайтесь!) в падении – в Овне», - написала Володина в своем Telegram-канале.

Василиса Володина Фото: Личный архив

Астролог напомнила, что Михайлова выпала из окна 22 этажа, девушке было всего 25 лет.

Володина добавила, что разобрала гороскопы выживших при падениях с высоты и пришла к выводу, что среди таких очень много представителей земной стихии.

Сайт KP.RU писал, что тело Михайловой нашли поздно вечером 19 августа во дворе высотки в Рязани. Юлия, которая получила на шоу прозвище «Платок» часто публиковала фото, связанные с высотой: на балконах, окнах, во время прыжков на «тарзанке». Поэтому одной из версий случившегося рассматривается несчастный случай. Однако перед гибелью Юлия отправила знакомой сообщение, в котором написала, что «устала». Это вторая версия, которую отрабатывают следователи.