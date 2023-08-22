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НовостиОбщество22 августа 2023 18:57

Астролог Володина раскрыла причину смерти звезды шоу «Пацанки» Юлии Михайловой

Астролог Володина: гороскоп звезды «Пацанок» Михайловой показал короткую жизнь
Екатерина КОСОБОКОВА
Михайлова выпала из окна 22 этажа, девушке было всего 25 лет

Михайлова выпала из окна 22 этажа, девушке было всего 25 лет

Фото: соцсети

Астролог Василиса Володина раскрыла причину смерти участницы седьмого сезона шоу «Пацанки» Юлии Михайловой. Она пояснила, что в гороскопе можно увидеть, что у человека совсем короткая жизнь.

«Пример – Юлия Михайлова (экс-«Пацанки»). Солнце в гороскопе в жесткой осаде сразу двумя ущербными вредителями – Марсом в изгнании и Сатурном (вдумайтесь!) в падении – в Овне», - написала Володина в своем Telegram-канале.

Василиса Володина

Василиса Володина

Фото: Личный архив

Астролог напомнила, что Михайлова выпала из окна 22 этажа, девушке было всего 25 лет.

Володина добавила, что разобрала гороскопы выживших при падениях с высоты и пришла к выводу, что среди таких очень много представителей земной стихии.

Сайт KP.RU писал, что тело Михайловой нашли поздно вечером 19 августа во дворе высотки в Рязани. Юлия, которая получила на шоу прозвище «Платок» часто публиковала фото, связанные с высотой: на балконах, окнах, во время прыжков на «тарзанке». Поэтому одной из версий случившегося рассматривается несчастный случай. Однако перед гибелью Юлия отправила знакомой сообщение, в котором написала, что «устала». Это вторая версия, которую отрабатывают следователи.