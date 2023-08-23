В порту города Измаил Одесской области Украины прогремели взрывы Фото: REUTERS

Ночью в среду, 23 августа, в городе Измаил Одесской области на Украине произошли взрывы. Об этом сообщил телеканал ТСН.

Известно, что взрывы раздались почти через полтора часа после объявления воздушной тревоги в Одесской области. Сигналы сирен также слышали жители находящегося поблизости города-порта Рени.

Напомним, ночью в среду, 23 августа, на Украине в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Это подтверждают данные официального ресурса оповещения населения. Ее отменили спустя несколько часов.

Днем 22 августа на всей территории Украины также действовала воздушная тревога. Сначала оповещающие сигналы прозвучали в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины, после чего были слышны в столице страны.