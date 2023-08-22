Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины 22 августа 2023 года

Воздушная тревога объявлена на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога днем во вторник, 22 августа 2023 года. Об этом свидетельствуют предоставленные данные официальными ресурсами по оповещению населения.

Звуки сирены, предупреждающие об угрозе с воздуха, сначала прозвучали в 12:50 по московскому времени в Хмельницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской областях Украины и в Киеве, а затем распространились и на остальные украинские регионы.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении 38 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) за сутки, а также ликвидации вражеского катера в Черном море.

По данным врио главы Запорожской области Евгения Балицкого, ВСУ всего за десять дней лишились полторы тысячи человек личного состава. Кроме того, солдаты ВСУ стали массово сдаваться в плен, а тех, кто не успел дезертировать, расстреливают свои же украинские командиры.