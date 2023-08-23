Newsweek: ВСУ лучше использовать советские танки вместо Leopard и Abrams Фото: REUTERS

Вооруженным силам Украины (ВСУ) лучше не использовать западные танки Abrams и Leopard, об этом сказано в американском журнале Newsweek.

В статье отмечаются географические особенности местности, из-за которых российским войскам легко обнаруживать такие машины. Как сообщается, украинской армии необходимо использовать свой старый танковый парк. Автор публикации заявляет, что при помощи него Вооруженные силы Украины (ВСУ) имеют шанс прорваться через территорию, которая была тщательно заминирована Россией.

Бывший спецпомощник главнокомандующего ВСУ Дэн Райс считает, что Киев может потерять свои лучшие танки на российских минных полях.

«Старые, менее совершенные танки, такие как советский Т-64 являются более расходными, а Leopard и Abrams будут более эффективны в случае прорыва», - заявил он, призвав беречь западные машины.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предрек танкам Abrams сложности в зоне спецоперации, отметив, что Вашингтон отправляет Киеву не самую современную модель танка.