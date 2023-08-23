Украинский беспилотник сбросил гранаты на санаторий в селе Лавы Белгородской области Фото: "КП" Архив

Украинские войска обстреляли село Лавы Валуйского городского округа в Белгородской области. Об этом в среду, 23 августа, заявил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков.

Как сообщил глава Белгородской области, беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил две гранаты на территорию местного санатория.

«Пострадавших нет. Выбиты четыре окна и посечен фасад здания. На месте работают оперативные службы», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Напомним, днем ранее, 22 августа, под обстрел украинских войск попало село Поповка, в Краснояружском районе Белгородской области. Как сообщил тогда Гладков, снаряды ВСУ посекли фасад, а также забор одного дома. В другом домовладении была выбита часть окон. Кроме того, глава региона сообщил о повреждении линии газоснабжения.